Las reacciones de Tevez y Agüero al hat-trick de Messi ante Argelia en el Mundial

Lionel Messi demostró que su calidad sigue invicta tras anotar un hat-trick en la victoria 3-0 de Argentina ante Argelia por el Grupo J del Mundial de Norteamérica y puso al mundo futbolístico a sus pies como tantas veces lo hizo durante su ilustre carrera.

Diferentes personalidades del fútbol sudamericano estuvieron presentes en el "Arrowfield" Stadium de Kansas City para vislumbrar la histórica actuación de "La Pulga".

Entre ellas, se aprecia a leyendas del balompié argentino como Sergio Agüero, Carlos Tévez y Marcelo Gallardo, que cumplieron un rol de comentaristas en la transmisión trasandina de ESPN, comandada por el relator Sebastián Vignolo.

Mira acá la desatada reacción de quienes fueran sus compañeros en la Albiceleste.