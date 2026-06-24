Lorenzo tras asegurar el cupo en 16avos del Mundial: Los muchachos hicieron un partidazo

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, elogió este martes el desempeño de su equipo en la victoria por 1-0 sobre República Democrática del Congo, resultado que anticipó la clasificación a la fase de dieciseisavos de final del Mundial como líder provisional del Grupo K con 6 puntos.

"Los muchachos hicieron un partidazo, se mataron en la cancha y siguieron el plan", expresó el entrenador argentino, para quién el único reparo al partido de hoy en Guadalajara radica en que sus pupilos no sacaron mayor diferencia.

"Los partidos son así", matizó tras elogiar el desempeño de los 'Leopardos', que empujaron en busca del empate; especialmente durante la recta final.

"Nos complicaron un poco con los centros. Sabíamos que teníamos que movernos mucho para controlarlos", explicó.

Colombia cerrará la fase de grupos este 27 de junio en Miami frente a Portugal, que tiene cuatro puntos. Un empate le bastará al equipo sudamericano para sellar el primer lugar de su zona.