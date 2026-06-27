Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago7.6°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Los números de Cecilio Waterman y César Yanis con Panamá en el Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de Universidad de Concepción tuvo acción en dos encuentros.

Los números de Cecilio Waterman y César Yanis con Panamá en el Mundial 2026
 Agencia Xinhua
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cecilio Waterman y César Yanis, jugadores de la Liga de Primera de Chile, finalizaron su paso por el Mundial 2026 con la selección panameña, tras la eliminación en el Grupo L, en donde compitieron con Croacia, Ghana e Inglaterra. 

Waterman, delantero de Universidad de Concepción, pudo jugar en el Mundial, sumando minutos contra Ghana, como titular, y ante Croacia como suplente.

Frente a Inglaterra se quedó en la banca y no jugó.

El atacante disputó 73 minutos en total: 63 frente a los africanos, donde fue titular, y apenas 13 contra el equipo europeo.

Por su parte, Yánis, jugador de Cobresal, no sumó minutos en este Mundial y presenció los tres encuentros desde el banco de suplentes.

Independientemente de los minutos jugados, Cobresal y Universidad de Concepción recibirán 11.000 dólares por cada día que sus jugadores estuvieron concentrados con Panamá en la Copa del Mundo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada