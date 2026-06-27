Los números de Cecilio Waterman y César Yanis con Panamá en el Mundial 2026

Cecilio Waterman y César Yanis, jugadores de la Liga de Primera de Chile, finalizaron su paso por el Mundial 2026 con la selección panameña, tras la eliminación en el Grupo L, en donde compitieron con Croacia, Ghana e Inglaterra.

Waterman, delantero de Universidad de Concepción, pudo jugar en el Mundial, sumando minutos contra Ghana, como titular, y ante Croacia como suplente.

Frente a Inglaterra se quedó en la banca y no jugó.

El atacante disputó 73 minutos en total: 63 frente a los africanos, donde fue titular, y apenas 13 contra el equipo europeo.

Por su parte, Yánis, jugador de Cobresal, no sumó minutos en este Mundial y presenció los tres encuentros desde el banco de suplentes.

Independientemente de los minutos jugados, Cobresal y Universidad de Concepción recibirán 11.000 dólares por cada día que sus jugadores estuvieron concentrados con Panamá en la Copa del Mundo.