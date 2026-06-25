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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Maeda puso en ventaja a Japón ante Suecia con una gran jugada colectiva

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los nipones buscan alcanzar el primer lugar de la tabla.

Maeda puso en ventaja a Japón ante Suecia con una gran jugada colectiva
 EFE
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El delantero Daizen Maeda anotó este jueves el 1-0 de Japón ante Suecia por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Mundial 2026.

El goleador asiático aprovechó una gran jugada colectiva de los nipones para batir el arco europeo con una gran definición.

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