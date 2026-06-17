Messi explicó la emoción tras su primer gol a Argelia: Pasé unos días difíciles

El argentino Lionel Messi habló con los medios tras su espectacular actuación en el partido contra Argelia en el debut de la albiceleste en el Mundial 2026 y explicó la emoción con lágrimas que tuvo tras anotar el primero de los tres goles que convirtió ante los africanos en Kansas City.

"Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero agradecido a la delegación, mis compañeros. Estuvieron al lado mío, dándome fuerza para que esté bien. Y nada más", dijo Messi, sin profundizar sobre este tema personal.

Además, Messi fue consultado por una curiosa situación, ya que en Nueva Jersey bautizaron una calle con su nombre.

"No me imaginaba todo lo que me tocó vivir. Todo lo que me toca vivir es de yapa, los sueños a nivel individual, grupal. Disfruto de esto, un grupo hermoso, de sentirme bien adentro de la cancha. Todo lo que viví es más de lo que soñé cuando era chico", sentenció.