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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Messi sacudió a Argelia con un zurdazo y alcanzó su gol número 14 en Copas del Mundo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino abrió la cuenta del partido en Kansas City.

Messi sacudió a Argelia con un zurdazo y alcanzó su gol número 14 en Copas del Mundo
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Lionel Messi anotó un golazo de zurda este martes para el 1-0 parcial de Argentina ante Argelia en Kansas City, en el debut de la albiceleste en el Mundial 2026, válido por ela primera fecha del Grupo J.

Messi, quien había sufrido un gol anulado en los primeros compases, se desquitó y con un zurdazo desde fuera del área sacudió a los argelinos, con un disparo inatajable para el arquero Luca Zidane (17').

Con su anotación, Messi llegó a los 14 goles en Copas del Mundo, igualando al alemán Gerd Müller y el francés Kylian Mbappé en el tercer lugar del ranking de artilleros históricos.

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