Mexicano fue despedido por gesto racista contra influencer surcoreana en el Mundial
Ulises Bernal fue registrado mientras realizaba una burla ofensiva contra Yoon Su-jin durante un partido de Corea del Sur.
Ulises Bernal fue registrado mientras realizaba una burla ofensiva contra Yoon Su-jin durante un partido de Corea del Sur.
El dirigente gremial mexicano Ulises Bernal fue despedido de su cargo luego de ser captado realizando un gesto racista contra la influencer surcoreana Yoon Su-jin durante un partido del Mundial 2026 disputado en Jalisco.
Según informó el New York Post, Bernal, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos y Geomáticos de Jalisco, apareció en un video haciendo la burla mientras Yoon Su-jin celebraba el triunfo de Corea del Sur sobre República Checa en el estreno mundialista del cuadro asiático.
La influencer, que suma cerca de nueve millones de seguidores entre TikTok y YouTube, publicó el registro en sus redes sociales y cuestionó lo ocurrido: "Viajaste por todo el mundo para el Mundial... y experimentaste racismo".
Tras la viralización del video, un portavoz de la entidad gremial señaló que estaban "profundamente entristecidos" por el incidente y confirmó que el Comité de Honor y Justicia se reunió para abordar el caso, tras lo cual se determinó que Bernal fuera removido de su cargo.