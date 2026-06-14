Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago12.8°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Mexicano fue despedido por gesto racista contra influencer surcoreana en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ulises Bernal fue registrado mientras realizaba una burla ofensiva contra Yoon Su-jin durante un partido de Corea del Sur.

Mexicano fue despedido por gesto racista contra influencer surcoreana en el Mundial
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

 

El dirigente gremial mexicano Ulises Bernal fue despedido de su cargo luego de ser captado realizando un gesto racista contra la influencer surcoreana Yoon Su-jin durante un partido del Mundial 2026 disputado en Jalisco.

Según informó el New York Post, Bernal, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos y Geomáticos de Jalisco, apareció en un video haciendo la burla mientras Yoon Su-jin celebraba el triunfo de Corea del Sur sobre República Checa en el estreno mundialista del cuadro asiático.

La influencer, que suma cerca de nueve millones de seguidores entre TikTok y YouTube, publicó el registro en sus redes sociales y cuestionó lo ocurrido: "Viajaste por todo el mundo para el Mundial... y experimentaste racismo".

Tras la viralización del video, un portavoz de la entidad gremial señaló que estaban "profundamente entristecidos" por el incidente y confirmó que el Comité de Honor y Justicia se reunió para abordar el caso, tras lo cual se determinó que Bernal fuera removido de su cargo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada