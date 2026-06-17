México y Corea del Sur chocan por dar un paso clave a la siguiente fase del Mundial

México y Corea del Sur chocarán este jueves en Guadalajara, desde las 21:00 horas (01:00 GMT), en la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, un partido clave por el liderato y por dar un paso gigante hacia la fase de dieciseisavos de final.

El conjunto azteca, anfitrión de la Copa del Mundo junto a Canadá y Estados Unidos, tuvo un debut soñado al vencer por 2-0 a Sudáfrica el pasado 11 de junio, y espera hacer valer su historia ante los asiáticos, ya que ha celebrado triunfos contra Corea en mundiales pasados: Un 3-1 en Francia 1998 y un 2-1 en Rusia 2018.

Si empatan República Checa y Sudáfrica en el primer turno de la jornada en Atlanta (12:00 horas /16:00 GMT), el ganador entre México y Corea del Sur no solo quedará con seis puntos en la cima: También se conseguirá el primer pasaje a la siguiente ronda.

La presión está para los anfitriones, que deberá mejorar el nivel que presentó ante Sudáfrica para hacer frente al nivel de los asiáticos.

La formación que usará Javier Aguirre será con Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Alvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Corea del Sur, por su lado, es un equipo dinámico que pudo remontar ante República Checa en el debut. Pese a estar en desventaja, el equipo no modificó su guión ofensivo y sacó cuentas alegres. Espera repetir esas sensaciones este jueves, para terminar su negativa racha contra los mexicanos en Copas del Mundo.

La oncena surcoreana será con Kim Seunggyu; Lee Hanbeon, Kim Minjae, Lee Taeseok, Seol Youngwoo; Lee Gihyuk, Hwang Inbeom, Paik Seungho, Lee Jaesung, Lee Kangin; y Son Heung-min.

El duelo será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.