Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago10.0°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Néstor Lorenzo y el debut de Colombia en el Mundial: "Se ganó merecidamente"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Sabíamos que no iba a ser fácil el primer partido", resaltó tras el batallado cierre de Uzbekistán.

Néstor Lorenzo y el debut de Colombia en el Mundial:
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, valoró la actuación de su equipo para vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut por el Grupo K del Mundial, resaltando que el marcador reflejó el manejo del juego.

"Se ganó merecidamente y es el primer escalón. Sabíamos que no iba a ser fácil el primer partido. Pudimos marcar y sacar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien, es un equipo muy cerrado y nos costó llegar", expresó tras el duelo a la señal televisiva.

Sobre lo que debe mejorar Colombia, dijo: "Hay que terminar las jugadas, tuvimos mucho la posesión y no provocamos el centro o remate al arco, hay que mejorar eso".

"Tuvimos varias opciones, pero no las definimos y nos costó tener la posesión de la pelota, cuando refrescamos (con los cambios) nos vimos mejor", indicó Lorenzo.

De los goles de Daniel Muñoz, de Luis Díaz y Jáminton Campaz aseguró sentir "una satisfacción por ellos".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada