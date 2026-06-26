Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Noruega sacó desde el medio y descontó ante Francia con gol de Aasgaard
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El conjunto escandinavo tuvo una rápida respuesta tras recibir el 2-0 galo.
El conjunto escandinavo tuvo una rápida respuesta tras recibir el 2-0 galo.
Francia logró el 2-0 ante Noruega en la última fecha grupal del Mundial 2026, pero los nórdicos contestaron el golpe de inmediato, pues Thelo Aasgaard (21') descontó en la jugada que inició en el saque desde el medio.