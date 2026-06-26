Pablo Larraín dirigirá película sobre el golpe militar para Netflix

La plataforma Netflix anunció los primeros detalles del próximo proyecto de Pablo Larraín y su productora Fábula.

Se trata de "Once", un nuevo largometraje del nominado al Oscar centrada en el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe militar en Chile.

"A través de once historias entrelazadas, la película sigue las 18 horas en las que se desarrolló el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que culminó con el bombardeo de La Moneda y la muerte del presidente Salvador Allende", señala la sinopsis del proyecto.

La película contará con guión del mismo Larraín y de Guillermo Calderón, y tendrá un elenco compuesto por Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi, Gabriel Cañas, Alfredo Castro, Roberto Farías, Fernanda Finsterbusch, Alejandro Goic, Camila Milenka, Valentina Muhr, Marcial Tagle y Lukas Vergara.

El proyecto comenzará su rodaje durante el segundo semestre de 2026 en Chile. Por ahora no existe fecha de estreno.