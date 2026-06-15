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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Nueva Zelanda sorprendió a Irán con un gol tempranero en el Mundial

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Autor: Redacción Cooperativa

Elijah Just aprovechó un gran control de Chris Wood para definir dentro del área.

Nueva Zelanda sorprendió a Irán con un gol tempranero en el Mundial
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Nueva Zelanda sorprendió en el inicio del encuentro ante Irán y se adelantó a través de Elijah Just, quien aprovechó un buen control de Chris Wood para definir dentro del área, en el encuentro disputado en el SoFi Stadium de Los Angeles.

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