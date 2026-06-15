Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Nueva Zelanda sorprendió a Irán con un gol tempranero en el Mundial
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Autor: Redacción Cooperativa
Elijah Just aprovechó un gran control de Chris Wood para definir dentro del área.
Elijah Just aprovechó un gran control de Chris Wood para definir dentro del área.
Nueva Zelanda sorprendió en el inicio del encuentro ante Irán y se adelantó a través de Elijah Just, quien aprovechó un buen control de Chris Wood para definir dentro del área, en el encuentro disputado en el SoFi Stadium de Los Angeles.