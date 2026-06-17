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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Rashford amagó y definió con clase en la goleada de Inglaterra a Croacia en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero anotó el cuarto gol de los ingleses en Arlington.

Rashford amagó y definió con clase en la goleada de Inglaterra a Croacia en el Mundial
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El delantero Marcus Rashford se encargó de anotar el 4-2 parcial de Inglaterra sobre Croacia en Arlington, Texas, en la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Bukayo Saka lideró el contragolpe y encontró solo a Rashford, quien amagó en el área para superar la marca del defensa Josip Stanisic y definió con clase, borde interno de la diestra, para batir al arquero Dominik Livakovic.

Revisa el gol de Rashford para Inglaterra ante Croacia en el Mundial: 

 

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