Rashford amagó y definió con clase en la goleada de Inglaterra a Croacia en el Mundial

El delantero Marcus Rashford se encargó de anotar el 4-2 parcial de Inglaterra sobre Croacia en Arlington, Texas, en la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Bukayo Saka lideró el contragolpe y encontró solo a Rashford, quien amagó en el área para superar la marca del defensa Josip Stanisic y definió con clase, borde interno de la diestra, para batir al arquero Dominik Livakovic.

Revisa el gol de Rashford para Inglaterra ante Croacia en el Mundial: