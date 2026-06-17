Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Rashford amagó y definió con clase en la goleada de Inglaterra a Croacia en el Mundial
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero anotó el cuarto gol de los ingleses en Arlington.
El delantero anotó el cuarto gol de los ingleses en Arlington.
El delantero Marcus Rashford se encargó de anotar el 4-2 parcial de Inglaterra sobre Croacia en Arlington, Texas, en la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.
Bukayo Saka lideró el contragolpe y encontró solo a Rashford, quien amagó en el área para superar la marca del defensa Josip Stanisic y definió con clase, borde interno de la diestra, para batir al arquero Dominik Livakovic.
Revisa el gol de Rashford para Inglaterra ante Croacia en el Mundial: