Relator fue suspendido tras confundir selecciones durante transmisión mundialista

La televisión pública turca TRT suspendió de sus funciones a un veterano locutor deportivo luego de que confundiera a las selecciones de Irán y Nueva Zelanda durante una transmisión del Mundial 2026.

El error fue cometido por Murat Ekrem Çimen, relator con una larga trayectoria en televisión, durante los primeros cuatro minutos del partido disputado el lunes pasado en California, cuando atribuyó los movimientos del equipo neozelandés al iraní y viceversa.

Según informó la prensa turca, el locutor advirtió su equivocación tras un ataque del delantero iraní Mehdi Taremi, actualmente en Olympiakos y con pasado en Oporto e Inter, y desde entonces continuó el relato de forma correcta.

Sin embargo, la confusión provocó una fuerte reacción de los aficionados en redes sociales, lo que llevó a TRT a emitir una disculpa pública en su cuenta de X y a retirar al profesional del equipo encargado de las transmisiones del Mundial.

"Este error es inaceptable para los estándares de TRT. Pedimos disculpas a nuestros oyentes y a la opinión pública", señaló la emisora, que además anunció que "se han iniciado de inmediato el necesario proceso de investigación administrativo".

El comunicado agregó que "una figura que tiene cerca de 30 años de experiencia en la transmisión de deportes pueda cometer un error de este tipo es inaceptable para TRT", aunque el canal no mencionó el nombre del relator en su mensaje oficial.