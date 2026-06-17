Roberto Martínez defendió presencia de Cristiano: No lo tratamos por su edad

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, defendió su decisión de mantener en cancha a Cristiano Ronaldo durante todo el partido en el empate 1-1 ante República Democrática del Congo, en el debut mundialista disputado en el NRG Stadium de Houston.

"Vamos paso a paso, el próximo partido es en seis días. No tratamos a Cristiano por su edad, sino por sus sensaciones, por cómo está. En un partido como este, cuando necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo", explicó el entrenador español en conferencia de prensa.

Cristiano, de 41 años, jugó los 90 minutos, pero no pudo evitar el tropiezo de Portugal, que comenzó en ventaja a los seis minutos con gol de Joao Neves, antes de que Yoane Wissa igualara de cabeza al borde del descanso.

Martínez intentó poner el empate en perspectiva y recordó otros debuts complejos en Copas del Mundo: "Un Mundial es un torneo en el que esto puede pasar. En 2022, Argentina pierde con Arabia Saudí en el debut y luego gana el Mundial. En 2010 España pierde contra Suiza y luego gana el Mundial".

El DT también hizo autocrítica por el desarrollo del encuentro: "Hoy comenzamos muy, muy bien, con control, llegadas, marcamos en un momento que normalmente ayuda mucho, pero tuvo un efecto contrario. Intentamos mantener el control, dimos oportunidad a Congo de armar contragolpes y perdimos verticalidad".

República Democrática del Congo, que volvió al Mundial después de 52 años, incluso tuvo la mejor opción para ganar en el segundo tiempo, cuando Cedric Bakambu remeció un poste. "Tenemos que mejorar, tenemos que tener autocrítica", cerró Martínez.