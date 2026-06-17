Ronaldo se rindió ante Messi: Es el mejor jugador de todos los tiempos

Ronaldo Nazario no quedó indiferente ante la nueva actuación histórica de Lionel Messi, quien marcó los tres goles de Argentina en el triunfo 3-0 sobre Argelia, en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026.

Según consignó Mundo Deportivo, el ex delantero brasileño destacó la vigencia del capitán argentino y también el valor de la marca alcanzada por Messi, quien se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

"Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición", expresó el otrora atacante de Brasil.

Ronaldo fue más allá y dejó una potente frase sobre el lugar de Messi en la historia: "Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos".

"Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre", cerró el "Fenómeno".