Salah encabezó festejo egipcio en las calles de Vancouver tras histórico triunfo

Egipto cosechó su primer triunfo en la historia de los Mundiales tras vencer 3-1 a Nueva Zelanda en el Grupo F con una gran actuación de su capitán Mohamed Salah, que anotó y asistió durante el encuentro. Tras el cotejo, las celebraciones de los "faraones" se convirtieron en una peculiar postal debido a la forma en la que conmemoraron la hazaña.

La delegación salió a las calles de Vancouver a compartir con los hinchas egipcios que se encontraban en el lugar después de la memorable victoria de su selección, armando una fiesta que incluyó música y al propio Salah encima de los hombros de un compañero de equipo ante los aplausos de toda su gente, que lo reconoció como un héroe nacional.