Salah encabezó festejo egipcio en las calles de Vancouver tras histórico triunfo
El delantero fue el gran protagonista de la memorable jornada para el conjunto africano.
El delantero fue el gran protagonista de la memorable jornada para el conjunto africano.
Egipto cosechó su primer triunfo en la historia de los Mundiales tras vencer 3-1 a Nueva Zelanda en el Grupo F con una gran actuación de su capitán Mohamed Salah, que anotó y asistió durante el encuentro. Tras el cotejo, las celebraciones de los "faraones" se convirtieron en una peculiar postal debido a la forma en la que conmemoraron la hazaña.
La delegación salió a las calles de Vancouver a compartir con los hinchas egipcios que se encontraban en el lugar después de la memorable victoria de su selección, armando una fiesta que incluyó música y al propio Salah encima de los hombros de un compañero de equipo ante los aplausos de toda su gente, que lo reconoció como un héroe nacional.