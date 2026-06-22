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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Salah encabezó festejo egipcio en las calles de Vancouver tras histórico triunfo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero fue el gran protagonista de la memorable jornada para el conjunto africano.

Salah encabezó festejo egipcio en las calles de Vancouver tras histórico triunfo
 EFE
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Egipto cosechó su primer triunfo en la historia de los Mundiales tras vencer 3-1 a Nueva Zelanda en el Grupo F con una gran actuación de su capitán Mohamed Salah, que anotó y asistió durante el encuentro. Tras el cotejo, las celebraciones de los "faraones" se convirtieron en una peculiar postal debido a la forma en la que conmemoraron la hazaña.

La delegación salió a las calles de Vancouver a compartir con los hinchas egipcios que se encontraban en el lugar después de la memorable victoria de su selección, armando una fiesta que incluyó música y al propio Salah encima de los hombros de un compañero de equipo ante los aplausos de toda su gente, que lo reconoció como un héroe nacional.

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