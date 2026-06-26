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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Senegal castigó a Irak para aumentar su ventaja hasta una goleada en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pape Gueye se lució con dos golazos.

Senegal castigó a Irak para aumentar su ventaja hasta una goleada en el Mundial
 EFE
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Senegal aumentó su efectividad en el segundo tiempo para aprovechar la superioridad numérica ante Irak y ponerse 5-0 arriba en la última fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Los africanos abrieron la cuenta a los 4'. Tras el descanso, Ismaila Sarr puso la segunda cifra en los 56' y casi de inmediato Pape Gueye aumentó (59'), para luego firmar un doblete (71'). A los 81', Iliman Ndiaye marcó el quinto tanto.

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