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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Teboho Mokoena marcó de penal para el empate de Sudáfrica ante República Checa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "Bafana Bafana" lograron la igualdad en la recta final del duelo.

Teboho Mokoena marcó de penal para el empate de Sudáfrica ante República Checa
 EFE
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República Checa tuvo la ventaja desde el minuto 6 ante Sudáfrica en la segunda fecha del Mundial 2026, pero un lanzamiento penal de Teboho Mokoena al minuto 83 sentenció el 1-1 definitivo en Atlanta, Estados Unidos.

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