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Teboho Mokoena marcó de penal para el empate de Sudáfrica ante República Checa
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los "Bafana Bafana" lograron la igualdad en la recta final del duelo.
Los "Bafana Bafana" lograron la igualdad en la recta final del duelo.
República Checa tuvo la ventaja desde el minuto 6 ante Sudáfrica en la segunda fecha del Mundial 2026, pero un lanzamiento penal de Teboho Mokoena al minuto 83 sentenció el 1-1 definitivo en Atlanta, Estados Unidos.