Técnico de Escocia renunció tras la eliminación en el Mundial 2026

Steve Clarke anunció su renuncia como seleccionador de Escocia una vez se confirmó la eliminación de la "Tartan Army" en la fase de grupos del Mundial 2026.

El seleccionador más exitoso de Escocia puso fin a sus siete años al frente del equipo nacional tras el decepcionante recorrido por Estados Unidos, México y Canadá 2026 donde solo ganó uno de los tres encuentros que jugó, frente Haití en la primera fecha del Grupo C.

Posteriormente perdió contra Marruecos (1-0) y Brasil (3-0) y no fue capaz de situarse entre las ocho mejores terceras la ronda de grupos.

Clarke llevó a Escocia a su primer Mundial en 28 años tras dos clasificaciones seguidas para la fase final de la Eurocopa. En una carta a los aficionados, Clarke expresó su orgullo por los logros obtenidos durante su mandado.

"La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora. Se merecen todos los elogios y la admiración que reciben y fue un verdadero honor ser su entrenador", dijo Clarke.

"Gracias por haberme invitado y mucha suerte a mi sucesor", añade la nota emitida por el técnico.

Escocia nunca superó la fase de grupos de un Mundial. En esta ocasión avistó los dieciseisavos de final después de ganar a Haití pero la decepción invadió poco a poco a la expedición de Clarke que perdió después con Marruecos y Brasil. Sus goles en contra, tres, alaron la posibilidad de superar el tramo inicial como una de las mejores ocho terceras.