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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Tim Payne la regaló e Irán desperdició una chance de anotar ante Nueva Zelanda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El viral jugador casi le cuesta un tanto en contra de su selección.

Tim Payne la regaló e Irán desperdició una chance de anotar ante Nueva Zelanda
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Tim Payne, defensa de Nueva Zelanda y figura viral en redes sociales, cometió un error y terminó regalando la pelota, lo que permitió a Irán salir en contragolpe en el partido de la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en Los Angeles.

Sin embargo, los iraníes desperdiciaron una chance clara para anotar ante los oceánicos.

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