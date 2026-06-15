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Tim Payne la regaló e Irán desperdició una chance de anotar ante Nueva Zelanda
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Autor: Redacción Cooperativa
El viral jugador casi le cuesta un tanto en contra de su selección.
El viral jugador casi le cuesta un tanto en contra de su selección.
Tim Payne, defensa de Nueva Zelanda y figura viral en redes sociales, cometió un error y terminó regalando la pelota, lo que permitió a Irán salir en contragolpe en el partido de la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en Los Angeles.
Sin embargo, los iraníes desperdiciaron una chance clara para anotar ante los oceánicos.