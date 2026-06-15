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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Uruguay empujó y encontró el empate ante Arabia Saudita con gol de Maxi Araújo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Celeste sufrió para encontrar la igualdad en Miami.

Uruguay empujó y encontró el empate ante Arabia Saudita con gol de Maxi Araújo
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La selección de Uruguay empujó y encontró el gol del empate 1-1 ante Arabia Saudita en Miami, en la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026, con anotación de Maximiliano Araújo.

En el minuto 79, Federico Viñas recibió un centro en el área y remató de cabeza, pero el arquero Al Owais la rechazó con los puños; y en el rebote, apareció Araújo, quien disparó de primera, en posición incómoda con la zurda, para desatar el delirio de los charrúas con el empate parcial.

Revisa el gol de Maxi Araújo para Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial:

 

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