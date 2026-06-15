Uruguay tuvo un sufrido debut tras empatar ante Arabia Saudita en el Mundial 2026
Los "charrúas" tuvieron que luchar para lograr la igualdad.
Los "charrúas" tuvieron que luchar para lograr la igualdad.
La selección uruguaya -dirigida por Marcelo Bielsa- rescató un peleado empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026 de Norteámerica.
El primer tiempo fue dominado por Uruguay, que, pese a manejar el balón, no lograba generar profundidad ni crear peligro real sobre el arco defendido por Mohammed Al-Owais, mientras que sus rivales esperaban refugiados en su propio terreno y esperaban el contragolpe para inquietar a los "Charrúas".
En los minutos finales de la primera parte, Abdulelah Al-Amri (41') aprovechó un error garrafal de Fernando Muslera y anotó un sorpresivo tanto a favor del país de Oriente Medio que se fue al descanso en ventaja.
En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa salió con otra actitud y se lanzó en busca de un empate rápido. Sin embargo, con el paso de los minutos la igualdad no llegaba, lo que empezó a generar nerviosismo entre los hinchas uruguayos. Recién en los instantes finales, Maximiliano Araújo (80') aprovechó un rebote dentro del área y anotó el gol del empate.
En los minutos finales, los "Charrúas" se volcaron con todo en busca de la victoria, pero se toparon con un inspirado Mohammed Al-Owais, que en varias ocasiones frustró las ocasiones uruguayas. El país asiático supo resistir y se llevó un valioso punto en su debut mundialista.
Con este empate, todas las selecciones del Grupo H suman un solo punto: tanto Uruguay y Arabia Saudita como Cabo Verde y España, que también igualaron en el primer encuentro de la jornada.
El siguiente partido de los "Charrúas" será ante Cabo Verde el domingo 21 de junio a las 18:00 horas (22:00 GMT), mientras que el país de oriente medio se medirá ante España el mismo día a las 12:00 horas (16:00 GMT).