Uruguay tuvo un sufrido debut tras empatar ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

La selección uruguaya -dirigida por Marcelo Bielsa- rescató un peleado empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026 de Norteámerica.

El primer tiempo fue dominado por Uruguay, que, pese a manejar el balón, no lograba generar profundidad ni crear peligro real sobre el arco defendido por Mohammed Al-Owais, mientras que sus rivales esperaban refugiados en su propio terreno y esperaban el contragolpe para inquietar a los "Charrúas".

En los minutos finales de la primera parte, Abdulelah Al-Amri (41') aprovechó un error garrafal de Fernando Muslera y anotó un sorpresivo tanto a favor del país de Oriente Medio que se fue al descanso en ventaja.

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa salió con otra actitud y se lanzó en busca de un empate rápido. Sin embargo, con el paso de los minutos la igualdad no llegaba, lo que empezó a generar nerviosismo entre los hinchas uruguayos. Recién en los instantes finales, Maximiliano Araújo (80') aprovechó un rebote dentro del área y anotó el gol del empate.

En los minutos finales, los "Charrúas" se volcaron con todo en busca de la victoria, pero se toparon con un inspirado Mohammed Al-Owais, que en varias ocasiones frustró las ocasiones uruguayas. El país asiático supo resistir y se llevó un valioso punto en su debut mundialista.

Con este empate, todas las selecciones del Grupo H suman un solo punto: tanto Uruguay y Arabia Saudita como Cabo Verde y España, que también igualaron en el primer encuentro de la jornada.

El siguiente partido de los "Charrúas" será ante Cabo Verde el domingo 21 de junio a las 18:00 horas (22:00 GMT), mientras que el país de oriente medio se medirá ante España el mismo día a las 12:00 horas (16:00 GMT).