[VIDEO] Un padre iraní se hizo viral por narrar los goles del Mundial a su hijo ciego

Un padre de nacionalidad iraní enterneció las redes sociales usando un cartón como cancha para describir los partidos del Mundial 2026 a su hijo ciego, Alireza Babajani, de nueve años.

El primer video viralizado a nivel internacional fue la narración de los goles de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal ante Uzbekistán el pasado, aunque también llamó la atenció en otros encuentros, como el duelo de Irán ante Egipto en el cierre del Grupo G.

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