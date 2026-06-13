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Vinicius anotó el empate de Brasil ante Marruecos con un misilazo
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El atacante de Real Madrid definió con un disparo inatajable y puso el 1-1.
El atacante de Real Madrid definió con un disparo inatajable y puso el 1-1.
Vinicius Junior apareció con un potente misilazo para marcar el 1-1 de Brasil ante Marruecos en el Mundial 2026, respondiendo al tanto inicial del elenco africano y encendiendo nuevamente el partido.