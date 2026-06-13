Vinicius se quejó del pasto tras empate con Marruecos: "Se secaba muy rápido"

Vinicius Junior, autor del gol de Brasil en el empate 1-1 ante Marruecos por el Mundial 2026, lamentó las condiciones del césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey y aseguró que la cancha perjudicó el ritmo de juego de su equipo.

"Por causa del calor, el césped acaba secándose muy rápido y el juego se traba mucho, no conseguimos tener ritmo de juego y eso nos dificulta porque queremos jugar y mover la pelota de un lado para otro", explicó el atacante de Real Madrid en zona mixta.

Vinicius asumió que Brasil deberá adaptarse a las condiciones del torneo, aunque también reconoció que la presión del debut y el gol inicial de Marruecos complicaron el plan de la selección brasileña: "Vamos a tener que adaptarnos porque va a ser así toda la competición. Todo el mundo va a tener el mismo campo para jugar".

Pese a marcar con un potente remate, el extremo admitió que todavía puede rendir más en ataque: "Creo que puedo mejorar y ayudar más a Brasil en ataque. Conseguí ayudar en defensa, donde todo el mundo hizo un trabajo impecable. Tenemos que mejorar y evolucionar. Vamos a necesitar jugar mejor".

El delantero también valoró la reacción brasileña tras el 1-0 de Ismael Saibari y sostuvo que el equipo logró controlar mejor el partido después de algunos ajustes: "Después controlamos más el partido. El técnico cambió de lado a Raphinha, abrimos el campo y conseguimos adaptarnos mejor. Esto es una Copa del Mundo, no hay partido fácil".

Sobre la reacción de Raphinha, quien terminó visiblemente afectado tras el pitazo final, Vinícius sostuvo que fue una mezcla de cansancio y rabia, y cerró con una frase clara sobre el debut: "No estamos felices con el resultado".

Brasil volverá a jugar el viernes 19 de junio ante Haití en Philadelphia, mientras que Marruecos enfrentará el mismo día a Escocia en Boston.