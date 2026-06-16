Vozinha contó que EE.UU. negó visa a su madre: "Lloré porque no pudo estar aquí"

Tras su histórica actuación frente a España, el arquero caboverdiano Vozinha no pudo contener su emoción al ser nombrado como jugador del partido por la FIFA, declarando en zona mixta que su llanto fue por múltiples motivos, especialmente la ausencia de su madre.

Según el guardameta, se debió a problemas monetarios que le negaron la oportunidad de conseguir una visa para entrar a Estados Unidos, ya que el costo del documento para ciudadanos de Cabo Verde es de 185 dólares estadounidenses.

Sin embargo, el gobierno del país norteamericano impuso que todo ciudadano de la nación africana debe pagar un bono retornable de hasta aproximadamente 15.000 dólares de la divisa, monto demasiado elevado para la progenitora del jugador.

"Lloré porque mi madre no pudo estar aquí debido a la visa. Debido al dinero que teníamos que pagar. Me hubiera gustado que ella estuviera acá, pero aún así estoy feliz", señaló el portero.