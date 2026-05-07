Fin de una era: FIFA reemplazará a Panini en la realización de álbumes del Mundial

La FIFA anunció este jueves un acuerdo de licencia exclusiva que cambiará una de las tradiciones de los hinchas del fútbol en fechas mundialistas: completar los álbumes de stickers con las selecciones participantes.

Según se informó, se trata de una alianza con Topps, la marca que forma parte de Fanatics, que en los próximos años será la encargada de diseñar y desarrollar la generación de productos coleccionables del máximo organismo del fútbol.

Este cambio implica la incursión de una amplia gama de productos en el mercado, desde las codiciadas tarjetas de intercambio y juegos de cartas, hasta distintivos parches para camisetas y el emblemático álbum de figuritas del Mundial.

La experiencia de Topps en este ámbito no es menor, ya que previamente estuvo a cargo del álbum de la Eurocopa 2024, además de su trayectoria en otros deportes como el béisbol, el baloncesto, el fútbol americano y la lucha libre.

Según se detalló, este acuerdo comenzará a regir desde el 2031, por lo que la última edición del álbum del Mundial distribuida por Panini -bajo la licencia de la FIFA- será el campeonato de 2030, que se celebrará conjuntamente en España, Marruecos y Portugal.

FIFA destacó el nuevo acuerdo

La FIFA anunció que, como parte fundamental del acuerdo con Fanatics, se apoyará activamente el fútbol juvenil a escala global, con medidas como la distribución gratuita de más de 150 millones de láminas a lo largo de la vida de la asociación.

"A lo largo del panorama deportivo, vemos que los fanáticos están impulsando una innovación masiva en coleccionables que proporciona a los fanáticos una nueva y significativa forma de interactuar con sus equipos favoritos y con sus jugadores favoritos", destacó el presidente del organismo que regula el fútbol, Gianni Infantino.

Debido a esto, indicó que "desde el punto de vista de la FIFA, podemos globalizar ese compromiso de los fanáticos precisamente gracias a nuestra cartera de torneos globales. Y esto proporciona otra importante fuente de ingresos comerciales que canalizamos, como siempre, al juego, al futbol".