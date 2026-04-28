Panini lanzó versión digital y gratuita del álbum para el Mundial 2026

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse fuera de la cancha y es que Panini, en alianza con la plataforma FIFA Digital Collections, oficializó el lanzamiento de la versión virtual y gratuita del álbum de la próxima Copa del Mundo.

Esta propuesta digital permite a los hinchas coleccionar a las láminas de las selecciones clasificadas a través de sus dispositivos móviles o computadoras, replicando la clásica experiencia de abrir sobres pero eliminando el costo del formato físico.

Como reporta el sitio especializado Supergeek, el sistema funciona con sobres virtuales diarios que los usuarios pueden abrir tras registrarse, manteniendo la lógica de progresión y azar que ha definido a Panini por décadas.

A esto se suman códigos promocionales distribuidos por la propia marca y socios como Coca-Cola, que permiten desbloquear paquetes adicionales y añaden un componente de juego recurrente.