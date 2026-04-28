Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.2°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Panini lanzó versión digital y gratuita del álbum para el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sistema funciona con sobres virtuales diarios.

Panini lanzó versión digital y gratuita del álbum para el Mundial 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse fuera de la cancha y es que Panini, en alianza con la plataforma FIFA Digital Collections, oficializó el lanzamiento de la versión virtual y gratuita del álbum de la próxima Copa del Mundo.

Esta propuesta digital permite a los hinchas coleccionar a las láminas de las selecciones clasificadas a través de sus dispositivos móviles o computadoras, replicando la clásica experiencia de abrir sobres pero eliminando el costo del formato físico.

Como reporta el sitio especializado Supergeek, el sistema funciona con sobres virtuales diarios que los usuarios pueden abrir tras registrarse, manteniendo la lógica de progresión y azar que ha definido a Panini por décadas.

A esto se suman códigos promocionales distribuidos por la propia marca y socios como Coca-Cola, que permiten desbloquear paquetes adicionales y añaden un componente de juego recurrente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada