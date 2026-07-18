Argentina y España tienen una cita con la historia en la final de la Copa del Mundo 2026

Argentina y España tienen una cita con la historia este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), cuando se enfrenten en la final del Mundial 2026 de Norteamérica: La Albiceleste quiere su cuarta estrella y un inédito bicampeonato; y la Furia Roja buscará alzar su segundo título después de 16 años.

El partido, el número 104, pondrá fin a la edición 23 del torneo, el primero en contar con 48 selecciones en competencia. Y quedará marcado por un duelo generacional.

Lionel Messi, capitán de Argentina, quiere despedirse del torneo con los máximos honores e inscribiendo su nombre en lo más alto del Olimpo del fútbol; y al frente estará Lamine Yamal, joven figura de España que está llamado a tomar el testigo del trasandino y ser el gran referente del balompié en el futuro.

Y como anécdota, algo difícil de repetir. Hace casi 19 años, Messi, cuando era un joven jugador de Barcelona, se tomó una fotografía con un bebé para un calendario benéfico de la Unicef. Y el destino quiso que ese niño fuera Lamine Yamal, el mismo que lo desafiará por el trono del mundo este domingo.

Será la primera vez que el vigente campeón de América se enfrenta con el monarca de Europa por el título de la Copa del Mundo. En marzo iban a jugar una "Finalissima", pero el conflicto entre Estados Unidos e Irán provocó su cancelación.

Sin embargo, ahora tendrán una oportunidad oficial y en serio, por el título más importante a nivel de selecciones, con varios condimentos que dan más sabor a la final.

Argentina, campeón defensor del título que logró en Catar 2022, ha jugado con más corazón que fútbol, con partidos frenéticos y remontadas épicas.

En la fase grupal, la Albiceleste dominó a Argelia, Austria y Jordania; pero en los 16avos empezó un camino de sufrimiento, teniendo que llegar hasta el alargue para eliminar a la sorprendente Cabo Verde.

En octavos, también tuvo que exigirse para dar vuelta un 2-0 en contra de Egipto; y jugó otro alargue en cuartos de final, para superar una combativa Suiza.

En semifinales, Argentina tenía su primera "prueba de fuego", ante un rival histórico, Inglaterra. Los europeos tuvieron ventaja, pero regalaron el partido con su planteamiento defensivo y el equipo de Messi castigó esa actitud, mostrando su estirpe de campeón.

Los argentinos saben que este partido es el definitivo. Messi ya se consagró en Catar 2022, pero con un título más, puede decir sin dudas que es el mejor de la historia.

El partido también será una prueba para el técnico Lionel Scaloni. Con un título más, también se puede distanciar de César Menotti y Carlos Bilardo como el mejor DT en la historia de Argentina; pero tendrá que superar a su propio maestro, Luis de la Fuente, el entrenador de España.

La formación de Argentina será con Emiliano 'Dibu' Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis McAllister, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez.

España, por su parte, fue de menos a más en la Copa del Mundo. El campeón de Europa empezó con un discreto empate con Cabo Verde, pero se recuperó con una goleada a Arabia Saudita y un triunfo sobre Uruguay, el equipo de Marcelo Bielsa.

La idea en la cancha se consolidó con el 3-0 a Austria en 16avos y empezó a derribar muros importantes: Portugal, con Cristiano Ronaldo, Bélgica y los veteranos Lukaku y De Bruyne, y la poderosa Francia de Mbappé quedaron en el camino.

Lamine Yamal está llamado a ser la estrella, pero el equipo es equilibrado, con Rodri como director de orquesta, Dani Olmo marcando diferencias y una banca fuerte que siempre sale al rescate cuando el técnico De la Fuente lo necesita.

La oncena española será con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodrigo Hernández, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena.

El duelo será arbitrado por Slavko Vincic.

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