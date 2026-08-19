"Chiqui" Tapia denunció una "campaña miserable" contra Argentina tras la final del Mundial

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, denunció una "campaña miserable" contra la selección argentina a un mes de la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026.

"Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado", expresó el dirigente en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Tapia reaccionó de esta manera a las teorías que surgieron después de la definición del pasado 19 de julio y que pusieron bajo sospecha la actitud de los futbolistas argentinos durante el encuentro. Algunas versiones llegaron a plantear que el equipo perdió deliberadamente para evitar una eventual sanción relacionada con una reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

El dirigente aseguró que mientras los seleccionados dejaron "todo dentro de la cancha", desde fuera existió una campaña destinada a "sembrar odio, dividir, ensuciar y destruir la imagen" del equipo.

"De tratar de traidores a los jugadores de la selección no se vuelve", sostuvo Tapia, quien también criticó que quienes difundieron esas acusaciones no hayan ofrecido disculpas un mes después de la final.

España se proclamó campeona del mundo tras vencer 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga y conquistó así el segundo título mundial de su historia, después del conseguido en Sudáfrica 2010.