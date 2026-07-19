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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

¿Cuánto duró el entretiempo de la final del Mundial 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El descanso excedió la duración que había prometido la FIFA.

¿Cuánto duró el entretiempo de la final del Mundial 2026?
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El entretiempo de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España duró 27 minutos, excediendo el tiempo que había prometido la FIFA antes de la definición por el título.

La entidad organizadora del torneo había informado que el descanso duraría solo 17 minutos, y en ese tiempo se llevaría a cabo el show de medio tiempo.

La presentación, de alto nivel, contó con la presencia de Madonna, los exfutbolistas Ronaldo y Ronaldinho, la banda surcoreana BTS, el actor Jason Sudeikis interpretando al personaje Ted Lasso, el cantante Justin Bieber, la artista colombia Shakira, y Los Muppets, que cantaron junto a Chris Martin (vocalista de Coldplay) en el cierre.

Finalmente, el descanso excedió en nueve minutos el tiempo de espera que había prometido la FIFA.

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