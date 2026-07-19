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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Donald Trump antes de la final del Mundial: Es muy difícil apostar contra Messi

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El presidente de Estados Unidos elogió al capitán argentino antes de la final contra España y destacó sus decisivas asistencias frente a Inglaterra.

Donald Trump antes de la final del Mundial: Es muy difícil apostar contra Messi
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, evitó entregar un favorito para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, aunque reconoció que resulta complicado apostar contra Lionel Messi por el nivel que mostró durante el torneo.

"Sabía que me iban a preguntar eso. Lo pensé mucho. No me gusta involucrarme, aunque políticamente no importa tanto. El presidente de Argentina es amigo mío y realizó un trabajo fantástico, pero diría que es difícil apostar contra Messi", sostuvo Trump en una entrevista con FOX Sports.

El mandatario norteamericano recordó la asistencia del capitán argentino para el gol de Lautaro Martínez en el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en semifinales. "Vi ese pase, supongo que podemos llamarlo pase, y fue exactamente perfecto. También se necesita talento para cabecear una pelota que llega a esa velocidad, pero fue perfecto. Si existiera una zona de strike, estuvo exactamente donde tenía que estar", afirmó.

Trump también destacó el movimiento previo realizado por Messi para escapar de la marca inglesa. "Vi cómo se alejó del defensor. Estaba muy bien marcado y, de repente, apareció completamente solo. Pateó perfectamente y es difícil apostar contra él. No elegiré un lado, pero creo que es muy difícil apostar contra Messi. Es grandioso", expresó.

Al ser consultado por el lugar del argentino entre los mejores futbolistas de la historia, respondió: "Creo que Messi es grandioso y Ronaldo también es grandioso. Vi jugar a Pelé cuando estaba en Cosmos y también era fantástico". Luego añadió: "Siempre me gustaron Ronaldo y Messi. Conocí recientemente a Messi y conozco a Cristiano. Tienen una vida bastante buena, creo que tienen una vida muy buena. Mucho más fácil que la mía. Me gustaría cambiar con ellos durante un mes".

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