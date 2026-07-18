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Esta es la formación que preparó el técnico Fernando Ortiz en Colo Colo para el amistoso contra Millonarios, que se disputará este sábado en Bogotá, desde las 19:00 horas, en el cierre de la intertemporada del cuadro albo.
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