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La formación de Colo Colo para el amistoso contra Millonarios en Colombia

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Esta es la formación que preparó el técnico Fernando Ortiz en Colo Colo para el amistoso contra Millonarios, que se disputará este sábado en Bogotá, desde las 19:00 horas, en el cierre de la intertemporada del cuadro albo.

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