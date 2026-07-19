"¿Escuchaste, Gianni?": Trump dio una idea a Infantino para que EE.UU. organice otro Mundial

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que entregó una idea a Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, para que el país norteamericano vuelva a ser anunciado como organizador de una Copa del Mundo.

"Tuve una gran idea para Gianni. Le dije que tenía que anunciar dos países: Que nos anuncie nuevamente para el próximo Mundial y luego anuncie a otro país para la edición siguiente. Eso eliminaría parte del enojo y del impacto", explicó Trump durante una entrevista concedida a FOX Sports antes de la final entre Argentina y España.

El mandatario afirmó que Estados Unidos solicitará inmediatamente recibir otra edición luego de los resultados obtenidos en 2026. "Tenemos que hacer esto nuevamente y tenemos que hacerlo mientras yo esté presente. ¿Escuchaste eso, Gianni?", declaró.

Trump también destacó el impacto económico que tuvo la competencia para el país. "Tenemos billones de dólares que se están gastando en Estados Unidos, provenientes de todo el mundo, y están gastando su dinero aquí", sostuvo. Además, aseguró que recibió cifras "muchas veces superiores a todo lo que se hizo anteriormente" y afirmó que el Mundial "ayudó tremendamente" a promocionar a Estados Unidos.