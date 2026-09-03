José Manuel López contó por qué no dio la espalda al festejo de España: "Necesitaba mirar, eso te hace más fuerte"

El delantero de Palmeiras José Manuel "Flaco" López revivió una de las postales más comentadas que dejó su participación con la selección argentina en la Copa del Mundo de Norteamérica.

El atacante trasandino fue el único futbolista del plantel comandado por Lionel Scaloni que no dio la espalda a las celebraciones de la "Furia Roja".

En primera instancia, el artillero le dio el crédito a su entrenador en el fútbol brasileño, el portugués Abel Ferreira: "Creo que fue en gran medida porque así nos lo dice nuestro entrenador Abel. Siempre nos inculca y nos habla de eso. Es el hecho de ser respetuoso", sostuvo.

Sin embargo, el ariete reconoció que también existió una motivación de superación personal para no retirarse antes de tiempo al vestuario.

"Creo que en ese momento necesitaba mirar porque yo también quiero volver allí algún día y lograr ganar", confesó López, añadiendo que "eso es parte del sufrimiento, hay que aceptarlo y mirar las cosas. Eso te hará mucho más fuerte cuando logres lo que tanto deseas".

Finalmente, el delantero reflexionó sobre cómo sobrellevar una caída de tal magnitud: "Cuando el argentino no puede ganar, porque el fútbol es un deporte, lo acepta de la mejor manera posible y entrega todo lo que tiene dentro del campo. Cuando no podemos ganar se acepta y se sigue adelante", cerró.