White se reunió con Kast y afirmó que frente al crimen organizado "no vamos a retroceder"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, recibió este jueves al Presidente José Antonio Kast en las dependencias municipales tras revelarse la planificación de un atentado en su contra por parte de grupos delictuales.

La cita, que se extendió por cerca de media hora, concluyó con un llamado a la unidad política e institucional para enfrentar el avance del crimen organizado en la Región Metropolitana.

En un punto de prensa posterior a la reunión, ambas autoridades recalcaron la necesidad de superar las trincheras políticas en favor de la seguridad pública de los vecinos.

Ambas autoridades realizaron una declaración conjunta para manifestar unidad frente a la delincuencia organizada. (FOTO: ATON)

"En ningún caso retroceder o escondernos"

El jefe comunal valoró la presencia de la máxima autoridad del país en la comuna y subrayó que la respuesta frente a las intimidaciones de las bandas delictuales debe ser de firmeza institucional.

"Para nosotros han sido días difíciles. He pedido una conversación personal con el Presidente, en la que hemos planteado las visiones que podemos tener de sociedad, las problemáticas que se viven día a día. Y saliendo de esa puerta, tenemos un objetivo común: perseguir y decirle al crimen organizado que ellos son el verdadero enemigo", afirmó White.

En esta línea, afirmó que frente al plan para matarlo "tendremos que tomar nuevas medidas, tendremos que tomar con criterio algunas acciones, pero en ningún caso retroceder o escondernos".

El Gobierno reforzó la seguridad personal del jefe comunal y de su círculo familiar. (FOTO: ATON)

"Por eso quiero valorar significativamente y agradecer al Presidente de la República que hoy haya venido a respaldar a este alcalde, pero por sobre todo respaldar a la comuna de San Bernardo, a sus vecinos, a sus funcionarios, a su comunidad, y a decirle que vamos a trabajar en conjunto, que nuestras legítimas diferencias pueden descansar en un segundo plano cuando el objetivo es enfrentar al crimen organizado", expresó el alcalde.

Continuidad de actividades de Fiestas Patrias y medidas de protección

Por su parte, el jefe de Estado manifestó que "nadie merece vivir con miedo" y advirtió a los miembros de estas organizaciones que "esta batalla no la van a ganar".

Pese al conocimiento público de los planes orientados a atentar contra su integridad física, White dio a entender que no suspenderá su agenda de actividades públicas programadas para las celebraciones de Fiestas Patrias en San Bernardo.

De forma paralela, las autoridades confirmaron que se han reforzado los esquemas de protección y seguridad personal tanto del alcalde como de su grupo familiar directo.