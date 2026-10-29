La confesión de Nico Williams sobre el gol en la final del Mundial: "Si Molina no me empuja, no llego"

A poco más de tres meses de la histórica final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, el atacante hispano Nico Williams desclasificó un inédito y determinante detalle sobre la jugada que le dio la segunda estrella global a su selección, al confesar que la asistencia para el gol de Ferran Torres existió gracias a un rival trasandino.

En una entrevista concedida al canal Futbolemotion, el delantero de Athletic Club reconoció entre risas que la intervención del lateral derecho Nahuel Molina terminó siendo la clave para alcanzar un balón que parecía completamente perdido.

"¿Sabes qué pasa? Es que esta es mortal... Creo que la gente no se ha dado cuenta, pero si no me llega a empujar, no llego", partió relatando la figura de Athletic Bilbao al recordar la acción registrada en el minuto 106.

El atacante profundizó en lo fortuita de la secuencia: "No llego ni en mil vidas, que no llego. Está el balón cayendo y él me empuja, me choca así un poco con los dos brazos. Cuando venía la pelota dije 'no llego', y cuando me empujó digo: 'Hostia, ahora llego'", detalló de manera risueña.

Gracias al impulso provocado por el contacto del defensor argentino, Williams logró cabecear para devolver el balón al centro: "No me da tiempo a rematar a puerta y digo: 'Bueno, la dejo ahí', y justo estaba Ferran para marcar", concluyó sobre el tanto que selló la consagración mundialista.