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Tópicos: País | Región del Biobío

Delegado del Biobío queda fuera de actividad con Kast tras denuncia por VIF

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Su exesposa presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presunta violencia intrafamiliar.

La autoridad regional aseguró haber sido víctima de extorsiones y agresiones, y anunció que presentará una querella por injurias contra la denunciante.

Delegado del Biobío queda fuera de actividad con Kast tras denuncia por VIF
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El delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, fue denunciado ante el Ministerio Público por su exesposa por presunta violencia intrafamiliar, situación que se conoce en medio de la visita del Presidente José Antonio Kast a Concepción para encabezar la Cumbre de las Regiones.

Tras conocerse la denuncia, que generó cuestionamientos de parlamentarios sobre la continuidad de la autoridad regional, se tomó la decisión de que Anativia no participe en la actividad presidencial.

Pese a la controversia, el delegado se mantiene en su cargo y no ha sido suspendido ni apartado de sus funciones.

La denunciante también hizo pública una situación personal que involucra a una asesora particular del delegado, quien se desempeña como concejala de Talcahuano.

Por su parte, Anativia emitió un comunicado en el que aseguró haber sido víctima de extorsiones y agresiones, además de anunciar su intención de presentar una querella por injurias contra su exesposa.

La Cumbre de las Regiones está programada en el edificio del Gobierno Regional del Biobío, en Concepción, con la presencia del Mandatario y la participación confirmada de 10 gobernadores regionales.

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