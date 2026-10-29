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Tópicos: Economía | Sectores productivos | Minería

Consejo Minero responde a Quiroz: "La minería está funcionando a tope"

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Joaquín Villarino llamó a la cautela tras la calificación del sector como "un lastre" para el crecimiento y advirtió que los resultados económicos responden a factores más complejos.

El dirigente gremial explicó que la menor concentración de cobre en los yacimientos obliga a procesar más material y que fenómenos climáticos han afectado las operaciones.

Consejo Minero responde a Quiroz:
 EFE

"Deberíamos tener un año menos bueno que años anteriores, pero esto va a mejorar el próximo año, si Dios quiere", dijo el dirigente.

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El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, respondió a los cuestionamientos del Gobierno sobre el desempeño de la minería y llamó a analizar con cautela las causas detrás de la caída en la producción de cobre, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificara al sector como "un lastre" para el crecimiento económico.

En el marco de la Enade 2026, el líder de la asociación gremial que reúne a las grandes empresas mineras que producen en Chile advirtió sobre la complejidad de atribuir los resultados económicos a una sola actividad y sostuvo que el sector está operando "a tope".

"En el caso de la minería, hay que tener mucho cuidado. A veces, el mundo político busca un responsable de algunos resultados bastante más complejos que simplemente el desarrollo de la actividad minera", afirmó Villarino.

El dirigente explicó entre los principales factores que inciden en la producción se encuentran "leyes del mineral más bajas", lo que obliga a procesar "más material para obtener la misma calidad y la misma cantidad de cobre".

"La minería está funcionando a tope; no hay capacidad ociosa", enfatizó.

A este escenario, Villarino sumó los efectos de "fenómenos climáticos que no son habituales en este país, que paralizan el tema de seguridad y el funcionamiento de la minería".

En ese contexto, reconoció que "deberíamos tener un año menos bueno que años anteriores, pero esto va a mejorar el próximo año, si Dios quiere".

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