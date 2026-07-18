"Lo más lindo de todos estos años fue el camino": El mensaje de Messi antes de la final

El argentino Lionel Messi sorprendió con un emotivo mensaje previo a la final del Mundial 2026 ante España, que significará su último partido en una cita planetaria.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", escribió en Instagram.

"Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta selección siga siendo una familia", prosiguió el escrito.

Finalmente, la leyenda trasandina indicó que "pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. Vamos Argentina".

El cierre de "La Pulga" en los mundiales, en búsqueda de la segunda estrella al hilo y la cuarta en total de los trasandinos, se jugará este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).