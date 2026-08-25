Luis de la Fuente tras sanciones de la FIFA a argentinos: "Nuestros jugadores fueron las víctimas"

El director técnico de la selección española, Luis de la Fuente, se refirió a los castigos por parte del Tribunal de Disciplina de la FIFA en contra de los seleccionados de Argentina luego de los incidentes que se registraron en la final de la Copa del Mundo luego de consumarse el título del elenco europeo ante la Albiceleste.

"No sé las sanciones, para eso hay organismos que toman las decisiones. No se puede dar una imagen ante más de dos mil millones de personas de un final tan feo", señaló.

Pese a que desde el cuerpo técnico argentino, a través de Roberto "Ratón" Ayala, argumentaron que la agresión a Olmo fue "una reacción a un dicho" y acusaron provocaciones, De la Fuente desligó de toda responsabilidad a su plantel.

"Lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas. Nadie tuvo que ver en ninguno de esos enfrentamientos. Fueron víctimas y los perjudicados de esa situación", enfatizó.

Finalmente, el entrenador campeón de Europa reveló que su par argentino, Lionel Scaloni, se comunicó con él para ofrecerle "disculpas" institucionales, y cerró con un llamado a erradicar estos episodios: "Alejemos esas situaciones y comportamientos del mundo del fútbol, porque el fútbol creo que se merece otras cosas".