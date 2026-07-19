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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

María Becerra cantará el himno de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

La "Nena de Argentina" compartió una publicación en sus redes antes del evento Nueva Jersey.

María Becerra cantará el himno de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España
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La cantante argentina María Becerra será la encargada de entonar el himno de su país en la final del Mundial 2026 ante España, que se disputará este domingo en los Estados Unidos.

La popular artista de 26 años realizó este domingo pruebas de sonido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se disputará la final entre la Albiceleste y España a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).

En la tarde de este sábado, Becerra había publicado una foto en su perfil en la red social Instagram en la que se la ve en un jet privado con una pelota del Mundial 2026 y una camiseta de la selección argentina con el número 10, el del capitán, Lionel Messi.

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Con millones de seguidores, especialmente en Latinoamérica y España, Becerra publicó tres discos de estudio: Animal (2021), La Nena de Argentina (2022) y Quimera (2025).

 

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