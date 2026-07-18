Mundial 2026: Se espera que la lluvia mejore la calidad del aire para la final en Nueva Jersey

Se espera que la lluvia pronosticada para este fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey disipe la densa capa de humo procedente de los incendios forestales en Canadá, que ha afectado a la zona estadounidense esta semana, proporcionando un aire más limpio para la final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium.

Estas ciudades y gran parte del noroeste de Estados Unidos han sufrido en los días previos una severa caída en la condición del oxígeno debido a cientos de siniestros activos, principalmente en Ontario, Canadá.

Este sábado, el índice de calidad del aire (ICA) neoyorquino alcanzó los 175 puntos, según IQAir, un nivel considerado "insalubre" por la Agencia de Protección Ambiental.

El humo de los incendios forestales no es una bruma común; se trata de una mezcla tóxico de partículas finas (conocidas como PM2.5), ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles (COV).

Estos fragmentos representan la principal preocupación para la salud, ya que son lo suficientemente pequeñas como para eludir las defensas naturales del organismo, penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo.

Esta situación generó preocupación por la salud tanto de los espectadores como de los deportistas, ya que durante un partido los futbolistas pueden multiplicar por diez su volumen de aire respirado, aumentando la inhalación de partículas tóxicas PM2.5.

Sin embargo, la llegada de un frente de lluvias y tormentas este sábado promete limpiar la atmósfera, ya que se prevé que los chubascos ayudarán a barrer las partículas suspendidas durante el temporal que se extenderá hasta la madrugada del domingo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha emitido alertas a través de redes sociales advirtiendo sobre "tormentas fuertes", vientos dañinos y posibles inundaciones repentinas, instando a la población a buscar refugio y extremar precauciones.

Para la hora de inicio del partido, a las 15:00 horas (19:00 GMT) la predicción meteorológica apunta a cielos despejados y una temperatura cercana a los 29 °C.

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