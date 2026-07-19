"Una vergüenza": Figura de España lanzó crítica a la FIFA a horas de la final ante Argentina

Borja Iglesias, delantero de España, manifestó su indignación contra la FIFA debido a los elevados costos de las entradas para la final del Mundial 2026, en la cual su selección estará haciendo frente a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El atacante que milita en Celta de Vigo calificó como una "vergüenza" los montos establecidos por el ente rector del fútbol mundial a través de una historia compartida en redes sociales.

Iglesias también adjuntó una imagen con el detalle de las ubicaciones en el MetLife Stadium, donde las entradas más económicas partieron desde los 9.273 dólares, es decir, lo equivalente a más de 8 millones y medio de pesos chilenos.

En tanto, los sectores más exclusivos del recinto que vio coronarse a La Roja bicampeona de América en 2016, alcanzaron valores cercanos a los 49.384 dólares, lo correspondiente a un monto superior a los 45 millones de pesos en nuestro país.