Lluvias provocaron traslado de más de 500 reos desde Tocopilla a Antofagasta

Más de 500 reos debieron ser trasladados desde Tocopilla hasta Antofagasta debido al impacto de las lluvias registradas en la zona durante los últimos días.

La decisión fue confirmada por el biministro Claudio Alvarado, quien relató este lunes que se realizó una "evacuación preventiva de aproximadamente dos mil personas en Tocopilla, en los sectores Pacífico Norte y Tres Marías, y en la población Colón y Huella 3 Puntas por activación de quebradas. Esto ha significado que se esté produciendo el traslado de internos del Centro de Detención Penitenciario de Tocopilla hacia Antofagasta".

En esta jornada, la delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López, detalló en El Diario de Cooperativa que "tuvimos el traslado de algunos reos, que se culminó el día de ayer con total éxito".

"Vimos el tema con el seremi de Justicia, en conjunto con el coronel que está a cargo de la Región de Antofagasta y estamos a la espera de las condiciones climáticas, esperamos que estas no sean tan fuertes, pero sin embargo el resguardo de estas personas era mucho más importantes que tenerlos en un sistema donde van a estar medio complicados", precisó.

La autoridad recalcó que "esperemos que ya podamos volver a tomar la normalidad (...) hubo un tema complicado, pero ya se tenía presente que iba a existir este fenómeno, ya teníamos focalizado que la cárcel de Tocopilla estaba bajo una quebrada, la que se podría activar y eso iba a ser un peligro para las personas que están en ese lugar".