Bloomberg: FIFA salió fortalecida y más rica pese a las polémicas del Mundial

La FIFA atraviesa uno de los Mundiales más cuestionados de los últimos años, pero ese ruido no parece debilitar el poder de Gianni Infantino. Así lo planteó Bloomberg, medio especializado en economía y negocios, en un análisis que apuntó a una paradoja: Mientras crecen las críticas deportivas y políticas, el organismo emerge con más dinero, más influencia y un presidente fortalecido.

La publicación sostuvo que el Mundial 2026 recibió cuestionamientos por distintos frentes, desde el costo de las entradas hasta la situación de la selección de Irán, la exclusión de un árbitro somalí y el premio entregado por FIFA al presidente estadounidense Donald Trump.

El punto más sensible, sin embargo, apareció con el caso de Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos que quedó habilitado para jugar pese a una suspensión tras la intervención pública del mandatario norteamericano.

"El problema ya no es simplemente si la tarjeta roja original estaba justificada", señaló a Bloomberg el abogado deportivo británico Nick De Marco. "Es si FIFA socavó la integridad del Mundial y su propia autoridad como regulador global del fútbol", agregó, en medio de las críticas que también llegaron desde figuras políticas y del mundo del deporte.

El análisis del medio estadounidense remarcó que, pese a esa presión, el foco de Infantino sigue puesto en una de las áreas centrales de su gestión: La generación de ingresos. Según Bloomberg, FIFA espera recibir cerca de 9.000 millones de dólares directamente desde el Mundial 2026, unos 2.000 millones más que en la edición de Catar 2022.

El reporte también apuntó que las ciudades anfitrionas registraron aumentos tempranos de gasto, con datos de Bank of America que mostraron un alza interanual de 6,3 por ciento en compras con tarjetas entre el 10 y el 21 de junio, mientras que el consumo de visitantes no locales creció 16,7 por ciento. Además, el pozo de premios llegó a un récord de 871 millones de dólares, con un mínimo garantizado de 12,5 millones para cada selección participante.

En paralelo, Infantino aparece encaminado a una nueva elección en 2027, en el Congreso de FIFA que se realizará en Rabat, Marruecos. Bloomberg recordó que cada una de las 211 asociaciones miembro cuenta con un voto y que el dirigente, por ahora, corre sin oposición pública, con respaldos desde Asia, Sudamérica y Africa.

La nota cerró con una idea de fondo: Las polémicas pueden afectar la imagen del torneo, pero no necesariamente el control interno de Infantino. "Pese a las controversias, el dominio de Infantino sobre el deporte sigue siendo inquebrantable", planteó el medio, en una lectura que instala al presidente de FIFA como uno de los grandes ganadores políticos y económicos del Mundial.