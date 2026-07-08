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Tópicos: País | Región de Los Ríos

Corral acumula 380 milímetros de agua caída en 36 horas, según meteorólogo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

"En un día y medio, cayó más de lo que cae en Santiago en un año", subrayó Eduardo Sáez en Cooperativa.

Según el profesional, al chocar el río atmosférico con la montaña, generó más lluvia en esa comuna de Los Ríos.

Corral acumula 380 milímetros de agua caída en 36 horas, según meteorólogo
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El balance actual supera con creces los entre 100 y 200 milímetros pronosticados la semana pasada.

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El meteorólogo Eduardo Sáez afirmó en Cooperativa que la gran cantidad de lluvia caída en la comuna de Corral (Región de Los Ríos) ha superado con creces los pronósticos que se manejaban desde la semana pasada.

Si bien en ese entonces se hablaba de precipitaciones que multiplicaban "casi por cuatro o por cinco lo que debiese generar normalmente en la zona", el profesional admitió en Una Nueva Mañana que "sobre todo en el borde costero, me sorprende la cantidad de agua".

"Habíamos calculado que en algunos sectores, los rangos podrían estar entre 100 y 200 milímetros. Pero por ejemplo, en Corral, donde si bien es cierto que bajó la intensidad de la lluvia, llevan acumulados 380 milímetros. O sea, casi en 36 horas, un día y medio, cayó más de lo que cae en Santiago en un año", subrayó.

Sáez sostuvo que la afectación del sistema frontal se ha concentrado en esa comuna "netamente por la montaña que hay en ese sector (...) Prácticamente toda esa zona es una elevación muy alta de la Cordillera de la Costa".

"Cuando los ríos atmosféricos chocan con cualquier accidente geográfico, como que se estruja más la nube y genera más lluvia en el sentido donde golpea más fuerte el viento. O sea, como viene pasando desde el oeste hacia el este, la cara oeste de la montaña es la que recibe más agua", explicó.

De hecho, en la propia Cordillera de Los Andes se vive un escenario similar, ya que la estación Paso Cardenal Samoré "marca hasta el momento 319 milímetros: prácticamente cayeron 200 hasta ayer, en 24 horas. Entonces, en los bordes cordilleranos, la cara que mira hacia la costa, es la que recibe siempre el golpe más fuerte del agua", observó.

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