Brujo ghanés que "maldijo" a Harry Kane: "Cabo Verde eliminará a Argentina"

Nana Kwaku Bonsam, brujo que de Ghana que supuestamente maldijo a Harry Kane, aseguró que Argentina será eliminada por Cabo Verde en la ronda de 16avos de final del Mundial 2026.

Según informó el medio argentino Crónica, este brujo ghanés lanzó su advertencia de cara al partido que se jugará el viernes 3 de julio en Miami.

"Cabo Verde eliminará a Argentina en dieciseisavos de final", dijo el brujo, de acuerdo al citado medio.

Bonsam se viralizó en la previa del partido de Inglaterra y Ghana y también después, ya que supuestamente "trabajó" a Harry Kane para que no pudiera anotar, y el delantero efectivamente se quedó sin marcar en ese empate sin goles.