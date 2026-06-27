Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago8.7°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Brujo ghanés que "maldijo" a Harry Kane: "Cabo Verde eliminará a Argentina"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Nana Kwaku Bonsam lanzó su advertencia a la albiceleste en redes sociales.

Brujo ghanés que
 Agencia Xinhua
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Nana Kwaku Bonsam, brujo que de Ghana que supuestamente maldijo a Harry Kane, aseguró que Argentina será eliminada por Cabo Verde en la ronda de 16avos de final del Mundial 2026.

Según informó el medio argentino Crónica, este brujo ghanés lanzó su advertencia de cara al partido que se jugará el viernes 3 de julio en Miami.

"Cabo Verde eliminará a Argentina en dieciseisavos de final", dijo el brujo, de acuerdo al citado medio.

Bonsam se viralizó en la previa del partido de Inglaterra y Ghana y también después, ya que supuestamente "trabajó" a Harry Kane para que no pudiera anotar, y el delantero efectivamente se quedó sin marcar en ese empate sin goles.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada