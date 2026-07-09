Cantante israelí desató gran polémica con un video sobre España en el Mundial

La cantante israelí Noa Kirel, reconocida internacionalmente tras alcanzar el tercer lugar en Eurovisión 2023 con la canción "Unicorn", generó una fuerte polémica con el lanzamiento de un nuevo video musical vinculado al Mundial 2026.

En el registro, publicado en sus redes sociales, Kirel aparece con un top de rayas albicelestes y guantes de portera, mientras ataja sin mayores problemas una serie de penales ejecutados por un jugador vestido con el uniforme de España.

La escena también muestra a tres espectadoras en la grada, con camisetas de Alemania, Argentina y España, celebrando cada una de las intervenciones de la artista israelí.

El video acumuló cerca de un millón de reproducciones en YouTube y recibió numerosas críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron a Kirel por su nacionalidad y por el contexto político marcado por las acciones de Israel en Palestina y Líbano.

La eventual final entre España y Argentina es el único cruce posible entre ambas selecciones en el Mundial, ya que quedaron ubicadas en cuadros distintos. España enfrentará a Bélgica por los cuartos de final, mientras Argentina jugará ante Suiza en busca de las semifinales.